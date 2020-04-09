В Чашникском районе из-за пала сухой травы сгорела дача

В Чашникском районе сгорел дом в дачном кооперативе «Дружба» вблизи деревни Варки. Пожар возник из-за выжигания сухой травы. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о загорании строения поступило 8 апреля около 11 часов утра. Прибывшие спосатели потушили пожар, однако деревянный дом сгорел. В доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены.
На момент возникновения пожара в доме никого не было. Пострадавших нет.
Проводится проверка. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица при выжигании сухой растительности.
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