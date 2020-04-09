Сотни белорусских туристов пока остаются за границей

Более сотни белорусов по-прежнему не могут вернуться домой. Об этом сообщила журналистам директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, сообщает агентство «Минск-Новости».
Точной статистики и Минспорта и туризма нет. Как отметила И. Воронович, среди тех, кто остается за пределами Беларуси, не только туристы, но и те, кто выехал за границу на работу.
Белорусские посольства собирают информацию про соотечественников, которые «застряли» за рубежом, чтобы помочь им вылететь на родину.
Минспорта, МИД и туристические ассоциации помогли вернуться в Беларусь 5026 туристам.
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