Караник: против продления каникул выступает 40% родителей

На данный момент нет единого мнения насчет необходимости введения карантина в школах. Это обусловлено тем, что дети, с одной стороны, не входят в группу риска по коронавирусу, но с другой — могут быть активными распространителями инфекции. В связи с этим сейчас ведутся дискуссии. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Владимир Караник, выступая в Палате представителей, передает БелТА.

Кроме того, в условиях отсутствия всеобщего карантина возникает проблема присмотра за детьми.

Владимир Караник отметил, что многие работающие родители отвезли детей к бабушкам и дедушкам, что категорически не рекомендуется делать. Другие вынуждены брать отпуска за свой счет. По словам Караника, проведенные среди родителей опросы показали, что против продления каникул выступает около 40% из них.

В настоящее время, заявил министр, группа экспертов Минздрава и Минобразования анализирует ситуацию в стране и заболеваемость среди детей и взрослых, отслеживает общественное мнение и готовится выдать рекомендации для дальнейших действий.

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