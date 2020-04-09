Шерстнёв: 50-процентный рост ОРВИ зафиксирован в некоторых районах Витебской области

Заседание областного штаба по борьбе с респираторной заболеваемостью и COVID-19 8 апреля началось с представления председателем облисполкома Николаем Шерстнёвым нового начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого.

Николай Николаевич охарактеризовал изменения в заболеваемости респираторными инфекциями и пневмонией: одни цифры радуют, другие – нет. За прошедшие сутки ситуация улучшилась. В 12 районах заболеваемость уменьшилась, в Витебске меньше заболевших на ОРВИ на 5,7 процента, в целом по области — минус 9,5 процента.

Беспокоит 50-процентный и более рост в Браславском, Сенненском, Докшицком районах. Снизилось и количество заболевших пневмоний, пишут «Витьбичи». Новые случаи COVID-19 регистрируются. И пока, как отметил Николай Николаевич, они будут, это очень непростая инфекция. Но чтобы скорее справиться с ней, каждому нужно строжайшим образом выполнять все требования медицинских работников. Эпидрасследования ряда случаев заражений показали, что это произошло из-за халатности и безответственности людей. Конечно, никто никого специально не заражает, но игнорирование базовых правил безопасности приводит к такому итогу.

На штабе проконтролировали выполнение ряда пунктов протоколов предыдущих заседаний. Здесь же были представлены образцы много- и одноразовых защитных костюмов для медиков от ОАО «Знамя индустриализации» и «Труд-Витебск», масок, которые освоили производители области.

Пошивом последних уже заняты 49 предприятий области. Однако «достать» их в аптечной сети очень сложно.

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