В Орше умер первый пациент с коронавирусом

На сегодня в Оршанском районе зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, сообщил «Аршанскай газеце» главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый.

Он также рассказал, что у 9 заболевших COVID-19 состояние удовлетворительное. Зарегистрирован один случай смерти пациента, у которого многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Проведено более 390 тестов на коронавирус. После получения повторного отрицательного результата на COVID-19 и отсутствия клинических проявлений заболевания сняты с медицинского наблюдения 26 человек.

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