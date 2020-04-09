В Лепельском районе пожар в гараже уничтожил автомобиль, мопед и повредил соседний дом

Утром 8 апреля в деревне Пышно Лепельского района пожар в гараже уничтожил автомобиль, мопед и повредил соседний дом. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Когда спасатели прибыли, горели гараж и жилой дом. 67-летний хозяин построек не пострадал.

В Лепельском районе пожар в гараже уничтожил автомобиль, мопед и повредил соседний дом

Специалисты предполагают, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Лепельском районе пожар в гараже уничтожил автомобиль, мопед и повредил соседний дом

Фото МЧС

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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