В Октябрьском районе Витебска новый заместитель главы администрации

Елена Васильевна Нефёдова назначена заместителем главы администрации Октябрьского района.

В Октябрьском районе Витебска новый заместитель главы администрации

Родилась Елена Нефёдова в 1973 году в деревне Сапеги Сенненского района Витебской облас­ти. После окончания Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова, где получила специальность «Педагогика и методика начального обучения», работала учителем начальных классов в Синегорской базовой школе Сенненского района, затем в средней школе № 2 города Сенно, сообщает vitbichi.by.

Трудилась на разных должностях в райкоме Белорусского патриотического союза молодежи.

С 1998-го по 2003 год — методист, специалист 1-й категории отдела образования Витебского райисполкома.

С 2003 года до назначения на должность заместителя главы администрации Октябрьского района — главный специалист отдела по работе органов местного управления и самоуправления главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома.

Замужем, сын — студент БНТУ (военно-технический факультет), дочь — школьница.

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