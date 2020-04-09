В Билево достраивают современную школу

В витебском микрорайоне новостроек Билево около 40 тысяч жителей. Из них 11,5 тысячи — дети. До сих пор там есть лишь одна школа — 46-я. Нехватка мест очевидна, и очередную среднюю школу с порядковым номером 47 по соседству заложили еще в 2012-м. Ее возведение затянулось, но два года назад с помощью Банка развития Республики Беларусь проблему финансирования решили. Во многом уникальное учебное заведение, рассчитанное на 1020 детей, планируют открыть 1 сентября нынешнего года.

Эту школу, утверждает директор СШ № 47 Артур Терешков, неспроста называют самой современной в городе:

— Такой солидной спортивной базы нет нигде. Прежде всего я имею в виду бассейны: 25-метровый на 3 дорожки и так называемый лягушатник для малышей, где занятия по плаванию можно проводить с 1-го класса. Добавьте сюда стадион-красавец с беговыми дорожками и игровыми площадками из монолитной резиновой крошки и резиновой плитки.

Последнюю из действующих сегодня школ с бассейном в Витебске возвели более четверти века назад. Неудивительно, считает прораб строительного управления № 38 стройтреста № 9 Алексей Солодовников, что передовые технологии в СШ № 47 встречаются на каждом шагу: — Водоподготовка бассейнов суперсовременная: фильтры, автоматика, электроника! Серьезная система дымоудаления, обеспечивающая противопожарную безопасность. Здесь несколько спортзалов. Крышу игрового зала поддерживают не тяжелые железобетонные балки, как раньше, а ажурные металлические фермы. Это позволяет строить быстрее и дешевле.

При проектировании новой школы учтены особенности планировки учебных заведений. На 46-ю она похожа внешне, но внутри более удобная. Что же касается бассейнов, то рабочим СУ-38 возводить их не впервой. Чаши, по словам бригадира бетонщиков Станислава Кошелева, получились надежные: — На большой бассейн ушло 100 кубометров бетона! Чтобы было понятно: в автомобильной бетономешалке помещается 5 кубов. У меня две дочки подрастают — 7 и 3 лет. Им и их ровесникам я по-хорошему завидую: тренажерка, тир, футбольное поле — все рядом! Я как человек, окончивший сельскую школу в Бешенковичском районе, о таких условиях мог только мечтать!

Плотник Евгений Симонович готовил опалубку для монолитов и перекрытий, прежде чем те заливались бетоном: — Кроме кабинетов по различным предметам, в новой школе будут специально обустроенные классы для обучения кулинарному мастерству, швейному искусству. В жизни это пригодится. Денис Дышлюк — один из тех, кто выкладывал из кирпича 10-метровые стены основного школьного бассейна. В его семье трое детей. 11-летний Никита и 8-летний Даниил будут переведены с 1 сентября именно в СШ № 47: — То, что для занятий спортом не придется возить ребят в другой микрорайон, думаю, для многих родителей очень важно. Говорят, в бассейн будут продавать абонементы и детям, и взрослым. Значит, в выходной не только на рыбалку или в баню можно будет съездить, но и с сыновьями поплавать наперегонки.