В Билево достраивают современную школу

В витебском микрорайоне новостроек Билево около 40 тысяч жителей. Из них 11,5 тысячи — дети. До сих пор там есть лишь одна школа — 46-я. Нехватка мест очевидна, и очередную среднюю школу с порядковым номером 47 по соседству заложили еще в 2012-м. Ее возведение затянулось, но два года назад с помощью Банка развития Республики Беларусь проблему финансирования решили. Во многом уникальное учебное заведение, рассчитанное на 1020 детей, планируют открыть 1 сентября нынешнего года.
Эту школу, утверждает директор СШ № 47 Артур Терешков, неспроста называют самой современной в городе:
Последнюю из действующих сегодня школ с бассейном в Витебске возвели более четверти века назад. Неудивительно, считает прораб строительного управления № 38 стройтреста № 9 Алексей Солодовников, что передовые технологии в СШ № 47 встречаются на каждом шагу:
— Водоподготовка бассейнов суперсовременная: фильтры, автоматика, электроника! Серьезная система дымоудаления, обеспечивающая противопожарную безопасность. Здесь несколько спортзалов. Крышу игрового зала поддерживают не тяжелые железобетонные балки, как раньше, а ажурные металлические фермы. Это позволяет строить быстрее и дешевле.
При проектировании новой школы учтены особенности планировки учебных заведений. На 46-ю она похожа внешне, но внутри более удобная. Что же касается бассейнов, то рабочим СУ-38 возводить их не впервой. Чаши, по словам бригадира бетонщиков Станислава Кошелева, получились надежные:
Плотник Евгений Симонович готовил опалубку для монолитов и перекрытий, прежде чем те заливались бетоном:
— Кроме кабинетов по различным предметам, в новой школе будут специально обустроенные классы для обучения кулинарному мастерству, швейному искусству. В жизни это пригодится.
Денис Дышлюк — один из тех, кто выкладывал из кирпича 10-метровые стены основного школьного бассейна. В его семье трое детей. 11-летний Никита и 8-летний Даниил будут переведены с 1 сентября именно в СШ № 47:
— То, что для занятий спортом не придется возить ребят в другой микрорайон, думаю, для многих родителей очень важно. Говорят, в бассейн будут продавать абонементы и детям, и взрослым. Значит, в выходной не только на рыбалку или в баню можно будет съездить, но и с сыновьями поплавать наперегонки.
В СШ № 47 скоро начнут завозить мебель, парты и оборудование. Выпускные классы, отмечает начальник отдела по образованию Витебского горисполкома Игорь Кирютенко, во вновь открывающихся школах не набирают:
— Так делается потому, что выпускники, как правило, предпочитают оканчивать привычные им учебные заведения. Тем не менее желающих учиться в 47-й школе уже набирается 1391 человек. Когда она начнет работу, поток детей, которых возят в другие микрорайоны города, значительно сократится. Мы снимем социальное напряжение, характерное для бурно разрастающихся кварталов.
Справка:
Стоимость строительства СШ № 47 складывается из двух сумм. Первый пусковой комплекс — здание с благоустройством — обошелся в 24 миллиона 840 тысяч рублей в ценах 2006 года. Второй — там, где бассейны, по ценам нынешнего года стоит 5 миллионов 195 тысяч рублей.
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