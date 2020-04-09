«Нам нужен карантин!» Репортаж из Докшиц, где от жителей скрывают количество зараженных COVID-19

«У нас вспышка пневмоний», «в больнице лежат ксендзы, монахини и прихожане костела», «городу нужен карантин» — написали в редакцию tut.by встревоженные жители Докшиц (Витебская область). По официальным данным, на 7 апреля в городе, где живет 7 тысяч человек, зафиксировано 85 случаев пневмонии и единичные случаи коронавируса — сколько именно, жителям не говорят ни местные власти, ни медики. Мы съездили в город и удивились: людей в перчатках и масках здесь не меньше, чем в Минске. В местный костел теперь почти не ходят прихожане. Жители города по нескольку недель не пускают детей в сады и школы и просят ввести карантин, пишет tut.by.

Костел Святой Троицы в Докшицах в эти дни пустует. На входе стоят вазы с цветами и веточками деревьев: недавно прошло католическое Вербное (Пальмовое) воскресенье, но даже в этот день людей было очень мало.

— Ну што, пахварэлі людзі ў касцёле — ксёндз, сястра і брат (монахи. — Прим. Ред.), — говорит пенсионер, который живет по соседству с костелом. — Цяпер у касцёл ніхто не ходзіць, нават на Пальмовую нядзелю амаль ніхто не прыехаў. Ну, з пару машын было, і то, міліцыя стаяла — казалі, каб ні адной машыны тут не было. Я сам каталік, але пакуль на імшы не хаджу. Я ўвогуле з надворку не выходжу.



В это время на заднем дворе появляется жена собеседника:

— Адыдзі! — кричит она мужу. — На чатыры крокі яшчэ адыдзі!

Кажется, в Докшицах уже все хорошо знают, что нужно держать дистанцию, носить маски и перчатки, соблюдать все правила гигиены. В городе почти нет людей, но каждый второй, кого мы встречаем, — в маске.



Неделю назад стало известно, что в местную больницу с пневмонией попали священник костела (ему 38 лет), монах (ему 45 лет) и монахиня (ей около 40).

— Яны ў някепскім стане, — говорит смотритель Белорусской Кустодии братьев меньших капуцинов брат Олег Шенда. — У іх узялі тэст на каранавірус — вынік быў адмоўны. Але яны пройдуць яшчэ паўторныя тэсты, каб пераканацца, што сапраўды няма віруса. Замкнуць касцёл для вернікаў мы не можам, але просім вернікаў не рызыкаваць сваім жыццём, па магчымасці заставацца дома і далучацца да анлайн-трансляцыі ці тэлетрансляцыі службы. У Вербную нядзелю я быў у Докшыцах, вернікаў прыйшло няшмат. Людзі разумеюць усе меры перасцярогі і абурэнняў я з іх боку не бачыў.



— У Докшыцах кажуць, што менавіта з касцёла каранавірус пачаў распаўсюджвацца ў горадзе, ці так гэта?

— Тэарэтычна, магчыма, і ў касцёле людзі падчапілі хваробу, але адназначна гэта сцвярджаць нельга. Ведаем, што 12 каталікоў зараз ляжыць у бальніцы, але ёсць там і праваслаўныя, і тыя, хто увогуле ні ў царкву, ні ў касцёл не хадзіў, у тым ліку людзі з вёсак.



Сократили свои встречи и верующие-баптисты в Докшицах.

— Я по вероисповеданию баптистка, в костел и церковь православную не хожу, но наши собрания тоже стали ограничивать, — говорит пенсионерка, которая выбралась в город, чтобы погасить кредит. — Это последние дни люди стали в масках ходить. Раньше на тех, кто был в маске, смотрели как на дурачков и смеялись. А все потому, что наши власти не вводят карантин. Еще спасибо нашему новому главе города, он молодец, это его заслуга, что люди в масках, в магазинах поставили разметки — держать дистанцию. В магазинах продавцы наконец-то стали работать в масках и перчатках, появились дезсредства для рук. Я много лет отработала в больнице. Что сейчас там творится… Просто плакать хочется. Можно только посочувствовать и помолиться за наших медиков. Мы с мужем, он тоже пенсионер, стараемся из дома не выходить.

В масках ходят не только пожилые, но и молодые люди.

— Я в маске, потому что не знаю, болею я или нет, можно ведь бессимптомно переносить вирус, — говорит девушка. — Ношу маску, чтобы не дай Бог, не заразить других. Самое тяжелое для меня, что не могу поехать к родителям, они уже чуть ли не плачут, но пока держусь, потому что страшно: вдруг у меня вирус, а они пожилые, не хочу их заразить. Проблема, что у нас все продолжают ходить на работу. Никакой «удаленки», как пишут в интернете, в Докшицах нет.



Местная газета «Родныя вытокі» 7 апреля со ссылкой на заведующую поликлиникой сообщила, что зафиксировано 85 случаев пневмонии, подтвержденные тесты на коронавирус тоже есть, но их количество не называется.

— В Докшицах тесты на COVID-19 делали 150 раз, — рассказала заведующая поликлиникой Валентина Вешторт. — Положительные результаты можно перечислить по пальцам. Весь медперсонал проходит термометрию три раза в день. Сначала врачи и медсестры измеряют температуру дома, до выхода на рабочее место. Если есть отклонения от нормы, самоизоляция — лучший вариант. Также медики имеют специальные противоэпидемические костюмы. Помещения и кабинеты, как и требуется, дезинфицируются.



В Докшицах, как и везде по стране, отменены плановые медосмотры и операции, вакцинация взрослых и детей, проведение скрининговых мероприятий, в том числе флюорографии, ультразвукового и других диагностических обследований. Прекращено оказание реабилитационной помощи и физиотерапевтических процедур. Не оказывается и плановая стоматологическая помощь. Больничные выдают сразу на максимальный срок.

Хирургическое отделение перепрофилировано под терапевтическое для пациентов, которых лечат от пневмонии. Березковская больница сестринского ухода с врачебной амбулаторией закрыта, медперсонал направлен ухаживать за пациентами с контактами первого уровня, которые пока находятся в лагере «Березка». Экстренная хирургическая и акушерско-гинекологическая помощь оказывается в Глубокской больнице. На плановые роды теперь нужно ехать в Новополоцк или Витебск.



Жителям рекомендуют минимизировать контакты и в теплую погоду не выезжать на пикники, дети во время каникул должны быть дома и не встречаться с пожилыми бабушками и дедушками, которые в группе риска. Но поскольку карантина нет, выполняют эти рекомендации далеко не все.

— У меня внуки сидят дома, — говорит продавец одного из магазинов. — Дочка еще до каникул три недели не пускала внука в школу и после каникул не пустит, говорит: «Мне здоровье дороже». Внучка тоже в сад не ходит, в группе — три человека, это дети, родители которых не могут остаться дома. Моя дочь и зять работают посменно, поэтому по очереди сидят с детьми, я к ним поехать не могу. Дочь за меня боится, а я — за них. У меня отец пожилой, я к нему тоже пока не еду, потому что хозяйка магазина, где я работаю, и ее муж лежат в больнице с пневмонией. Я еще полтора месяца назад говорила, что вирус этот страшный, но надо мной все смеялись. Теперь в Докшицах уже никому не смешно. Я не паникер, но послушайте: страны во всем мире, где ввели карантин, не дурнее, чем Беларусь. У нас все началось с костела. Дальше — дальнобойщики, у нас их здесь море. Теперь уже и не разберешь, кто кого заразил. Впереди — Пасха, страшно подумать, что будет, если все соберутся в церкви и костеле!



— У меня подруга работает врачом. Что я от нее слышу? Ничего хорошего, — говорит предприниматель. — Вся больница заполнена больными с пневмонией, даже рожать отправляют в Витебск или Новополоцк. Все пошло с костела: видимо, кто-то из верующих был болен, а не знал. Сначала в больницу поступали католики, ну а потом уже все подряд, карантина же нет никакого. Поначалу люди смеялись, шутили про баню и трактор, как президент. А в субботу закрыли рынок, люди стали говорить, что больные умирают, вот после этого все и надели маски, и город опустел. Но на работу все продолжают ходить, ну а что делать? Все замалчивается. Чтобы до нас доносили правду, этого нет. Официально говорят, что 85 пневмоний, мы в это не верим. Сколько случаев коронавируса, вообще не говорят. Врачам запрещают информацию давать. Поэтому все вот так тайно от человека к человеку ходит. Подруга прислала фотографии, как они сейчас работают, какая у них защита. Вот, посмотрите (открывает фото на телефоне. — Прим. TUT.BY): одноразовый халат, шапочка, перчатки и марлевая маска — все. Никаких респираторов, очков и бахил.



— Наши Докшицы нужно на пару недель закрыть на карантин, чтобы все сидели дома, — считает еще одна жительница города. — Кто знает хоть какую-то информацию, тот боится и сидит дома. Откуда знаем? Ну у нас же в больнице тоже есть знакомые, вот так друг другу и передаем. А что делать, если власть все скрывает? Нам говорят, что 85 человек с пневмонией, но я думаю, что цифра давно за сто перешагнула. А сколько коронавируса… Если в одну палату положили человека с коронавирусом, а у остальных там пневмония, то очевидно, что они все заразятся. Сегодня показывают специалистов, они одеты чуть ли не в скафандры, и все одно заражаются. Кто приезжает, смеется: «Вы, Докшицы, подурнели, что в перчатках и масках ходите». Мы не подурнели, мы боимся за свою жизнь. Город маленький, кто друг друга знает, передает информацию. Только представьте, сколько людей ходило в костел, многие заболели — кто в больнице, кто дома.



Возле райисполкома встречаем пенсионерку, которая спешит в магазин: уложила спать внуков под контроль деда — и побежала за продуктами. Маску ей дали знакомые (в аптеках есть только марлевые повязки по 1.60 руб.), на руках — перчатки из пачки с краской для волос, других, говорит, не нашла.

— Я не чувствую себя в безопасности из-за того, что нет карантина, — говорит она. — Нужно помогать детям, они на работе, а я сижу с внуками. Ситуация в Докшицах очень сложная, болеет очень много людей. Конечно, все это скрыто. Новости мы получаем друг от друга по телефону. Дзякуй Божаньку, мои родные в больнице не лежат, но сосед вчера умер, 65 лет ему было. Докшицам нужен карантин! На три недели, потому что быстро это не пройдет. Но кому это говорить? По телевизору слышим только: «Жрать что будем?». «Жрать» — это что за разговор с людьми у главы государства?



Вход в местную больницу для посетителей запрещен. На улице встречаем медиков, которые загружают в скорую пациента, есть люди и в противочумных костюмах. Говорить с прессой медикам запретили. Единственное, что нам сказали: работают на износ, на 7 апреля — защита есть, но что будет завтра, никто не знает.

Мы попытались выяснить, сколько зараженных коронавирусом, у местной власти. Поговорить с председателем райисполкома Олегом Коваленком не удалось — он был на выезде в связи с посевной. Его заместитель по социальным вопросам Оксана Полочанина ушла в отпуск — до 20-х чисел апреля. Поговорить с нами согласилась главный специалист отдела идеологической работы Елена Полянина.



— Сколько в Докшицах подтвержденных случаев коронавируса?

— У меня этой информации нет, я главный специалист отдела идеологической работы. Власть ситуацией владеет, но цифры я вам сказать не могу. Знаю, что контакты первого уровня помещены в оздоровительный лагерь «Березка», меры принимаются, составлен план действий, создан районный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

— Сколько предприятий района переведены на удаленную работу?

— Этого сказать я не могу, не знаю.

— Какие меры предпринимает районный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции?

— У нас приостановлена работа рынков, будут закрыты бани, бассейны, то есть общественные места. Предпринимаются меры по дезинфекции, все должны носить маски. В аптеках города есть и маски, и дезсредства, и все лекарства. В организациях это также стоит на контроле, все обеспечены необходимым.



Пока заместитель председателя по социальным вопросам в отпуске, эти вопросы курирует зампред по строительству — Виктор Ганус. Те же вопросы мы задали и ему.

— Сколько в Докшицком районе подтвержденных случаев коронавируса?

— Я имею право эту информацию разглашать? Если люди хотят знать, пусть придут ко мне на прием, я человеку поясню.

— К вам не может прийти на прием несколько тысяч человек, для этого и существуют СМИ.

— Ну тогда у меня нет полномочий говорить, сколько в Докшицах человек с коронавирусом.

— Сколько человек в больнице с пневмонией?

— У меня тоже нет полномочий это говорить.

— Что вы думаете о том, что жители просят ввести карантин в городе?

— А у нас в Минске введен карантин? В республике введен карантин? Так какое право я имею ввести карантин в Докшицах?

— Вы с такой инициативой на область, на республику выходили?

— Нет, потому что считаю, что пока нет такой необходимости. Есть Министерство здравоохранения. Если оно считает нужным, пускай выступает с такой инициативой перед президентом и вводит карантин.



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