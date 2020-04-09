Караник: с БелАЭС госпитализировано уже 100 человек

Компетентные органы будут принудительно применять карантин к приезжавшим на работу на стройку БелАЭС иностранным гражданам, контактировавших с коронавирусными заболевшими. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
«Госпитализировано 100 человек», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
По словам министра, причина в том, что инфицированные работники партиями приезжали из России и контактировали уже с теми, кто ранее находился на строительном объекте.
«Учитывая хлебосольность и радушие, с которыми их встречали, все они оказались в больнице», — сказал Караник.
Министр пошутил на эту тему.
«Когда народ протрезвел — то стал не совсем доволен ситуацией», — отметил глава ведомства.
Он также отметил, что планируется принять более строгие меры.
«И поскольку никто не соблюдал режим самоизоляции, мы будет отправлять на карантин их в принудительном порядке», — сообщил Владимир Караник.
От также отметил, что для выявления контактов на БелАЭС привлечены сотрудники милиции.
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