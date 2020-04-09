Караник: с БелАЭС госпитализировано уже 100 человек

Компетентные органы будут принудительно применять карантин к приезжавшим на работу на стройку БелАЭС иностранным гражданам, контактировавших с коронавирусными заболевшими. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

«Госпитализировано 100 человек», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

По словам министра, причина в том, что инфицированные работники партиями приезжали из России и контактировали уже с теми, кто ранее находился на строительном объекте.

«Учитывая хлебосольность и радушие, с которыми их встречали, все они оказались в больнице», — сказал Караник.

Министр пошутил на эту тему.

«Когда народ протрезвел — то стал не совсем доволен ситуацией», — отметил глава ведомства.

Он также отметил, что планируется принять более строгие меры.

«И поскольку никто не соблюдал режим самоизоляции, мы будет отправлять на карантин их в принудительном порядке», — сообщил Владимир Караник.

От также отметил, что для выявления контактов на БелАЭС привлечены сотрудники милиции.

40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

Госконтроль выявил нарушения в начислении платы за воду двум жителям Витебской области

Караник: пик эпидемии коронавируса в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая

Объявлена самоизоляция: кого отправят и что грозит нарушителям

ВОЗ призвал Беларусь принять жесткие меры дистанцирования — вплоть до карантина