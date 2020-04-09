Плюс 72% за сутки. В Витебской области 171 новый случай коронавируса

В Витебской области рекордное количество заражений коронавирусом. Данные Минздрава по регионам приведены на портале «СтопCOVID».

В Витебской области в настоящий момент госпитализировано 364 пациента с COVID-19, 35 выписано и 7 человек скончались. Таким образом, общее число случаев заражения в Витебской области составляет 406 человек. Вчера их было 235, по данным портала. Таким образом, рост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 171 случай. Это больше чем на 72% превышает показатель предыдущего дня.

По общему количеству выявленных случаев по-прежнему лидирует Минск — 807. Однако темпы роста в столице существенно ниже: 156 новых случаев за сутки (около 24%). В других областях ситуация более спокойная.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране уже составило почти 1,5 тысячи. И это еще не пик. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости в Беларуси ожидается в начале мая.

40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

Госконтроль выявил нарушения в начислении платы за воду двум жителям Витебской области

Караник: пик эпидемии коронавируса в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая

Объявлена самоизоляция: кого отправят и что грозит нарушителям

ВОЗ призвал Беларусь принять жесткие меры дистанцирования — вплоть до карантина

Банки идут навстречу белорусскому бизнесу

В Витебской области 38 медиков заразились коронавирусом