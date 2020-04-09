Из 17 аптек Витебска и района маски имелись всего в четырех — Госконтроль

Комитет государственного контроля Витебской области провел мониторинг наличия в аптеках изделий медицинского назначения и лекарств, сообщили в КГК региона, пишет БелТА.

«Мониторинг показал, что жителям Витебска придется обойти не одну аптеку, чтобы найти нужный товар. Ситуация изучена в 17 аптеках Витебска и района, из них маски имелись всего в четырех (от 4 до 150 штук по цене Br1,40-4,04), антисептики для рук — в 15 аптеках (Br0,50-18,64), парацетамол от ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» — в двух аптеках (Br1,03-1,50)», — отметили в ведомстве.

По данным УП «Фармация», по северному региону гигиенические маски разных видов белорусского производства имелись в 153 аптеках (Br0,25-4,75), антисептики для рук различных производителей — в 282 аптеках (от Br0,24), парацетамол белорусского производства — в 252 аптеках (от Br1,04). Из дезинфицирующих средств в аптеках были в основном средства не на спирту.

В КГК также проверили наличие товаров на сайте tabletka.by. «Выяснилось, что маски, дезинфицирующие и жаропонижающие средства, противовоспалительные лекарства первой необходимости имелись в отдельных аптеках УП «Фармация» и частных компаний. По многим позициям товаров встречается отметка «забронировать» или предложение уточнить по телефону наличие», — сказали в ведомстве.

Для улучшения ситуации КГК области направил предложения аптечным сетям о необходимости насыщения рынка лекарствами и изделиями первой необходимости в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, а также размещения их в витринах на видных местах.

Комитет госконтроля продолжает мониторинг аптек.

Лукашенко отправит правительство в отставку, если в аптеках не появятся маски

40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

Госконтроль выявил нарушения в начислении платы за воду двум жителям Витебской области

Караник: пик эпидемии коронавируса в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая

Объявлена самоизоляция: кого отправят и что грозит нарушителям

ВОЗ призвал Беларусь принять жесткие меры дистанцирования — вплоть до карантина