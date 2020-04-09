ВОЗ призвал Беларусь принять жесткие меры дистанцирования — вплоть до карантина

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил в парламенте, что в Беларуси важно принять более жесткие меры социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса.



Батыр Бердыклычев отметил, что с 30−31 марта в Беларуси идет резкий рост заболеваемости.

— Если смотреть на опыт стран, которые прошли этот путь, с 4−6-й недели идет экспоненциальный рост случаев. А к 8-й неделе подходят к пику. Для Беларуси это следующий этап. Это этап не завозных случаев, а передачи среди местного населения. Ожидаем дальнейший рост, — сказал он. — Согласен с Караником, что пик будет в конце апреля — мае.

По его словам, важно принятие дальнейших мер социального дистанцирования — от рассадки — как в Овальном зале — до более жестких, перевода на дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий, введение карантина. Сам по себе карантин не останавливает передачу вируса. Цель — замедлить рост числа инфицированных, пишет tut.by.

Батыр Бердыклычев призвал рассмотреть более жесткие меры дистанцирования сейчас, до наступления пика.

Он также отметил улучшение ситуации с информированием населения. Другой вопрос — информирование о предпринимаемых или не предпринимаемых мерах, например, о том же карантине и самоизоляции. Представитель ВОЗ призвал разъяснять, выносить этот вопрос на более высокий уровень, чтобы и там объясняли, что происходит в стране.



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