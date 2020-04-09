Караник: пик эпидемии коронавируса в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая

Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, пишет БЕЛТА.

Перед медиками Беларуси стоит задача не допустить лавинообразного роста заболеваемости COVID-19, сказал глава Минздрава.

— На сегодняшний момент наша задача — пытаться изолировать всех выявляемых пациентов, делать много тестов, изолировать контакты для того, чтобы не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, — отметил Владимир Караник.

Он рассказал и о преимуществах стратегии смягчения последствий COVID-19, которой придерживается Беларусь.

По его словам, другая стратегия — тотального разобщения — имеет ряд минусов. Она чревата повторной вспышкой заболеваемости после ослабления карантинных мер, считает министр.

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