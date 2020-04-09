В Витебске проводится масштабная дезинфекция общественных мест и транспорта

Коммунальные и дорожные службы вышли на улицы города. Спецтехника проводит санобработку городских магистралей. Еще одна машина дезинфицирует остановки общественного транспорта.

Внимание к местам, где бывает больше всего людей. В трамваях и троллейбусах трижды в день проводится уборка, а также дополнительная обработка салонов. Дезинфицируют и подъезды жилых домов. Специалисты в защитных костюмах протирают поручни, почтовые ящики, дверные ручки.

В Витебске ежедневно заседает областной оперативный штаб. Он занимается координацией деятельности в борьбе с COVID-19. Сегодня к работе приступил новый начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, сообщает ОНТ.

В регионе приступили к пошиву новых защитных костюмов для врачей. Все модели уже согласованы с медиками. Швейные предприятия области наращивают объемы выпуска масок. В сутки шьют до 70 тысяч. Чтобы не испытывать проблем с сырьём, закупили материалы для пошива еще 800 тысяч масок. Уже 50 предприятий заняты в производстве защитных средств для врачей и жителей региона.

Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

Госконтроль выявил нарушения в начислении платы за воду двум жителям Витебской области

В Витебске на борьбу с коронавирусом брошены поливальные машины

Банки идут навстречу белорусскому бизнесу