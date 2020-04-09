Объявлена самоизоляция: кого отправят и что грозит нарушителям

Правительство Беларуси вводит на территории страны такое ограничительное мероприятие, как самоизоляция. Совмин пояснил, кто должен будет отправиться на самоизоляцию и что грозит нарушителям. Ранее, напомним, власти ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывших в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.



На самоизоляцию должны быть помещены граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства в следующих случаях:

если у них есть инфекция COVID-19;

если они относятся к контактам: первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта; второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. Установить, к контактам какого уровня относится тот или иной человек, может Минздрав;

если они прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Тем, кто отправится на самоизоляцию, вручат требование о соблюдении правил. Людям на этот период будет выдан лист нетрудоспособности, если за них, а также ими самими уплачиваются обязательные страховые взносы, пишет tut.by.

Если человек нарушит требования о самоизоляции, то пособие по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 50 процентов от положенного по законодательству. Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Находящиеся в самоизоляции обязаны:

не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор;

при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами;

уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

при ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C

и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь

по телефону 103 или отправив СМС-сообщение, сообщив при этом о нахождении

в самоизоляции.

В постановлении сказано, что нарушение требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Ниже в постановлении представлена форма требования о соблюдении правил поведения, которое вручат на подпись заболевшим и контактам. Там прописаны и меры ответственности: «Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых величин (1350 рублей — прим. ред.) или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности».

Министерству здравоохранения дано три дня, чтобы принять меры по реализации постановления. Документ вступает в силу после его опубликования и действует до особого решения правительства.

8 апреля глава Минздрава Владимир Караник заявил, что процент людей, которые игнорируют призыв Минздрава к ответственности, все еще высокий. На данный момент у медиков нет способов наказать таких пациентов материально.

По последним данным, в Беларуси с начала вспышки — 1486 случаев коронавируса, 16 человек скончались.



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