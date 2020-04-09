В Беларуси с начала вспышки — 1486 случаев коронавируса, 16 человек скончались

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались, сообщает портал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.



Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом, прирост за день составил 420 человек — это рекорд с начала вспышки, пишет TUT.by.

На стационарном лечении находится 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

После лечения выздоровели 139 человек. 16 человек с коронавирусом скончались.

Также приводятся данные по регионам:

в Минске 699 человек с коронавирусом госпитализированы, 102 выздоровели, 6 умерли;

в Витебской области 364 человека с коронавирусом госпитализированы, 35 выздоровели, 7 умерли;

в Минской области 153 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли;

в Гомельской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел;

в Могилевской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы (местные власти сообщают о 41 зараженном. — Прим. ред);

в Гродненской области 28 человек с коронавирусом госпитализированы;

в Брестской области 17 человек с коронавирусом госпитализированы.

По состоянию на 9 апреля в Беларуси проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.



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