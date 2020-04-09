Житель Верхнедвинска разгромил скорую, которая приехала ему на помощь

Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи, приехавшую к нему. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Поздно ночью 29 марта в Верхнедвинскую центральную районную больницу поступил звонок: один из посетителей местного питейного заведения упал и разбил себе голову. На вызов оправилась бригада скорой помощи, которая забрала 50-летнего мужчину, водителя одного из полоцких автопарков.
В машине по дороге в медучреждение пациент начал проявлять агрессию к женщине-фельдшеру. С ее слов, он стал заламывать ей руку и хватать за шею. Напуганный медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину.
Когда карета скорой помощи продолжила свой путь, разбушевавшийся хулиган стал бить стекло, которое отделяло салон авто от кабины. Продолжил дебоширить мужчина и в приемном покое больницы. Он повредил дверь и вновь напал на фельдшера. Медики вызвали правоохранителей, и только прибывшим сотрудникам милиции удалось утихомирить жителя райцентра.
Выяснилось, что в момент совершения своих противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле). В отношении него следователями возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный дебоширом, оценивается в сумму свыше 300 рублей.
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