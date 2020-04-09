В Литве продлили карантин на две недели и обязали носить маски

Правительство Литовской Республики решило продлить карантин на 2 недели и ужесточила требования к гражданам.

Напомним, карантинный режим был введен в республике с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Срок действия карантина продевался дважды.

Дополнительные ограничения вводятся накануне Пасхи. Во время пасхальных выходных, с 20.00 10 апреля до 20.00 13 апреля, будет ограничен въезд в населенные пункты страны.

С 10 апреля ношение масок в общественных местах станет обязательным. Также рекомендуется использовать защитные перчатки.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ограничения могут быть ослаблены после Пасхи, если количество случаев заражения не увеличится.

Въезд в Литву ограничен. Въезд разрешен для членов семьи граждан Литвы, и других лиц, имеющих право на проживание в стране.

Грузовые автомобили, осуществляющие международные перевозки, смогут проезжать транзитом, без остановки.

По данным на 8 апреля, в Литве зарегистрировано 912 случаев COVID-19, умерли 15 человек.

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