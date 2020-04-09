Из-за коронавируса закрыты рынки в Докшицком районе

Докшицкий районный исполнительный комитет сообщил о приостановке работы рынков из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте исполкома.
С 4 апреля закрыты рынки в городе Докшицы, городском поселке Бегомль, агрогородке Крулевщина, агрогородке Ситцы, агрогородке Парафьяново.
Данная мера вводится во исполнение пункта 24 плана дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19 и будет действовать вплоть до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки).
Напомним, что в Докшицах двое монахов были госпитализированы с пневмонией. Кроме того, заболели несколько прихожан. Сообщается, что больница райцентра заполнена пациентами.
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