«Все решается в спокойном режиме». 48 предприятий Витебской области шьют маски, но «достать» их сложно

Большинство швейных предприятий Витебской области переключились на производство индивидуальных средств защиты. Об этом на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции сообщила председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина, передает БелТА.

«Все решается в спокойном режиме». 48 предприятий Витебской области шьют маски, но «достать» их сложно

Анжелика Никитина. Фото: БелТА

За один день швейные предприятия области выпустили 70 тыс масок, а также тысячи костюмов. Задействованы государственные и частные предприятия, КБО и другие организации.

«В Витебской области изготавливают маски 48 предприятий, скоро подключатся еще 8», — сказала Анжелика Никитина. Пока на складах есть материал для производства 800 тыс таких изделий.

Продукция отгружается в первую очередь в аптеки. Правда, не все производимые маски сертифицированы, поэтому аптечные сети не имеют права их продавать — есть соответствующий запрет от прокуратуры.

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов пообещал, что обсудит этот вопрос с Минздравом и Генпрокуратурой. По его словам, к началу следующей недели в аптеках дефицита масок быть не должно.

«Пока серьезных опасений, которые требуют вмешательства на уровне правительства или главы государства, в Витебской области нет. На месте все решается в спокойном режиме. Если есть проблемы, они сразу же озвучиваются республиканским органам управления», — сказал Леонид Анфимов, общаясь с журналистами.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев озвучил актуальные цифры по заболеваемости респираторными инфекциями и пневмонией в регионе. По его словам в 12 районах за сутки есть спад. В Витебске на 5,7% стало меньше заболевших ОРВИ. По области заболеваемость уменьшилась на 9,5%, заявил Шерстнев.

Он выразило обеспокоенность ростом заболеваемости в Докшицком, Браславском и Сенненском районах.

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