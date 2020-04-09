40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

В течение двух дней после обращения гражданина по требованию КГК Витебской области произведены доначисления и выплата зарплаты 40 врачам, работающим с повышенной нагрузкой. К ответственности привлечено два должностных лица.
Информация о имеющихся нарушениях поступила на «горячую» телефонную линию по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций.
В ходе изучения обоснованности обращений о возможной недоплате заработной платы в одном из учреждений здравоохранения города Витебска выявлено нарушение требований законодательства о труде, повлекшее необоснованное снижение размера заработной платы врачам.
Как оказалось, работникам в текущем году не обеспечивалось начисление заработной платы в полном объеме (оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты) по замещаемой должности за время, отработанное сверх рабочего по основной должности. Фактически за замещение отсутствующих коллег работникам в незначительном размере выплачивались надбавки, сообщили в пресс-службе КГК.
Крупицы правды. Что белорусские врачи пишут о коронавирусе в соцсетях
Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая
Больницы Витебска переполнены пациентами с пневмонией
В Витебске на борьбу с коронавирусом брошены поливальные машины
Банки идут навстречу белорусскому бизнесу
Белорусская компания закупила 50 тыс тестов на коронавирус и передала их Минздраву
1 Комментарий
А средний и младший медперсонал,- грабят ещё похлеще…. Их можно, грабить и дальше ?