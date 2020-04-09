40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

В течение двух дней после обращения гражданина по требованию КГК Витебской области произведены доначисления и выплата зарплаты 40 врачам, работающим с повышенной нагрузкой. К ответственности привлечено два должностных лица.

Информация о имеющихся нарушениях поступила на «горячую» телефонную линию по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций.

В ходе изучения обоснованности обращений о возможной недоплате заработной платы в одном из учреждений здравоохранения города Витебска выявлено нарушение требований законодательства о труде, повлекшее необоснованное снижение размера заработной платы врачам.

Как оказалось, работникам в текущем году не обеспечивалось начисление заработной платы в полном объеме (оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты) по замещаемой должности за время, отработанное сверх рабочего по основной должности. Фактически за замещение отсутствующих коллег работникам в незначительном размере выплачивались надбавки, сообщили в пресс-службе КГК.

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