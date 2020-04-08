Евросоюз выделит Беларуси 60 млн евро на борьбу с коронавирусом

Помощь Беларуси будет оказана в рамках глобальной программы поддержки участников Восточного партнерства. Всего Евросоюз выделит странам Восточного партнерства 963 млн евро. Среди получателей помощи также Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова и Армения.

В рамках этой программы Еврокомиссия планирует направить 80 млн евро на неотложные нужды и до 883 млн — на поддержку социального и экономического восстановления региона после пандемии COVID-19.

Беларуси планируется предоставить более 60 млн евро на неотложные и среднесрочные потребности, такие как, например, закупка автомобилей скорой помощи и респираторов, а также на трансграничные проекты.

В рамках данной программы помощи Армении выделяется 92 млн евро, Азербайджану — 14 млн, Грузии — 183 млн, Молдове — 87 млн, Украине — 190 млн евро.

Беларусь также запросила у Евросоюза оказать макрофинансовую помощь для смягчения последствий пандемии коронавируса.

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