Банки идут навстречу белорусскому бизнесу

В условиях обострения кризиса возрастает потребность бизнеса в деньгах. При этом рассчитывать потребности своего бизнеса в условиях неопределенности весьма проблематично.

Особенно трудно приходится среднему и крупному бизнесу, ведь крупная организация не может меняться и менять свою стратегию быстро. Сила инерции толкает компанию вперед, остановить «махину» очень сложно, да и опасно. Нужно сохранять управляемость, при этом, направляя ресурсы как на текущие нужны компании, так и на те направления, где в скором времени возникнут точки роста.

Где крупному или среднему бизнесу брать ресурсы, понятно – в банках. Но как получить ресурсы на максимально выгодных условиях и сделать это быстро?

По традиции можно обратиться в несколько банков и получить их условия кредитования на данный момент. Однако где гарантия, что вам удалось найти самые выгодные условия? Да и сотрудники банка не настроены «сдаваться» на прямых переговорах, ведь у них свой интерес. Если они будут сходу предлагать самые выгодные условия клиентам, то ничего не заработают на комиссии.

К тому же процесс заполнения заявок во все банки, получение от них предложений, проведение переговоров… Все это очень интересно, но невероятно затратно по времени. К тому же это изматывает и отвлекает от бизнеса. Делегировать такие сложные процессы своему сотруднику, конечно, можно, однако это весьма рискованно, ведь ему может не хватить компетентности или рвения, цена ошибки или «недоработки» менеджера может быть весьма высокой. Платить ее придется владельцу компании.

А что если обратиться к помощи онлайн-биржи кредитных ресурсов, которая автоматизирует обращение во все белорусские банки. Те получат ваш запрос и, обработав его, быстро озвучат свое предложение. Причем платформа устроена по аукционной модели: банки делают ставки максимально выгодные для вас пока не будет достигнута минимальная процентная ставка, на которую только белорусские банки готовый пойти, получив вас, как клиента. Далее вы заключаете кредитный договор на новых условиях и экономьте большие деньги.

При этому вы гарантированно получаете лучшее предложение.

«А что, так бывает?», — спросите вы.

Именно так работает онлайн-биржа кредитных ресурсов CashMarket. Проект был представлен на конференции технологической конференции для инвесторов и ИТ-предпринимателей INVEST WEEKEND в мае 2019 года, а уже в декабре сервис начал работать с клиентами и выступил на конференции «СТАРТАП ГОДА 2019».

Сегодня на платформе представлены крупные коммерческие банки Беларуси: МТБанк, «Паритетбанк», РРБ-Банк, «БАНК РЕШЕНИЕ», «Банк Дабрабыт».

Пользоваться платформой очень просто, для этого не нужно быть экспертов в сфере финансов и ИТ. Пользоваться личным кабинетом платформы может самый обыкновенный пользователь.

При помощи платформы CashMarket можно существенно оптимизировать затраты времени и, самое главное, сэкономить большие деньги.

Экономия ресурсов и увеличение маневренности компании – это ключевые преимущества платформы CashMarket.

Кроме того, бизнес может воспользоваться сервисом для перекредитования на более выгодных условиях.