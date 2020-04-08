Белорусская компания закупила 50 тыс тестов на коронавирус и передала их Минздраву

Белорусская компания «ЭНЕРГО-ОИЛ» закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус. Медицинский груз прилетел сегодня через Стамбул в Национальный аэропорт Минск и был передан Министерству здравоохранения, сообщает БелТА.

Груз был доставлен из Китая турецкой авиакомпанией Turkish Cargo. По словам директора «ЭНЕРГО-ОИЛ» Дмитрия Павловича, главной сложностью стала не закупка тестов, а их доставка в Беларусь, потому что вывоз медицинских изделий из КНР запрещен. Большую помощь здесь оказало посольство Беларуси в Китае.

Кроме того, компания «ЭНЕРГО-ОИЛ» приобрела в КНР и готовит к отправке 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которых не хватает в белорусских больницах.

Скоро также должен быть подписан контракт на закупку 200 тыс масок-респираторов с уровнем защиты FFP2 и фильтрацией 95%. Прорабатывается приобретение лекарственных средств. Общая сумма помощи, включая тесты, составит около $1 млн.

По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, стоимость прибывшего из Китая груза составила более $430 тыс.

«Это очень здорово. Наша страна тратит огромные деньги, и любая помощь приветствуется. Тем более в виде тестов», — отметил он.

Данные изделия будут равномерно распределены по лабораториям страны, которые проводят диагностику методом полимеразной цепной реакции.

1 апреля в Минск прилетел самолет с гуманитарной помощью из Китая. Тогда в Беларусь доставили более 2 тыс тестов на коронавирус, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Поддержка Беларуси стала ответным шагом китайской стороны на присланные ранее в КНР белорусские грузы.

«Инициатор — китайская сторона. Когда КНР была в очень тяжелом положении, наша страна оказала гуманитарную помощь в виде двух полноценных самолетов. Китай выступил с инициативой в знак благодарности, в знак дружбы наших стран и народов», — пояснил ранее Борис Андросюк.

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