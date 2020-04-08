Католические епископы Беларуси отменили освящение еды на Пасху

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Юрий Кособуцкий отменили освящения пасхальной еды 11 апреля, которые они намеревались провести в столичных храмах. Традиционное освещение отменено в связи с пандемией коронавируса, сообщает Catholic.by. Решение во избежание последствий, вызванных большим скоплением людей во время праздника.

Сообщается, что в других приходах данный вопрос должны решать настоятели, руководствуясь здравым смыслом и благом прихожан.

Кроме того, архиепископ Тадеуш Кандрусевич специальным декретом разрешил верующим освятить пасхальные блюда дома.

«Почему вы ничего не говорите». Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к Минздраву с вопросами

Крупицы правды. Что белорусские врачи пишут о коронавирусе в соцсетях

Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

В Витебске назначен новый начальник облздрава. Что о нем известно?

Инфекционист: прогнозируется очень тяжелый апрель, а там ситуация покажет

Защитные экраны для врачей начали производить в Витебске

Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу!

Новый костел построят в Витебске в Билево. Посмотрите, какой он будет

В Витебске построят костел Святого Игнатия Лойолы, уже освятили место

Вакансия в Витебске: требуются продавцы