Католические епископы Беларуси отменили освящение еды на Пасху

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Юрий Кособуцкий отменили освящения пасхальной еды 11 апреля, которые они намеревались провести в столичных храмах. Традиционное освещение отменено в связи с пандемией коронавируса, сообщает Catholic.by. Решение во избежание последствий, вызванных большим скоплением людей во время праздника.
Сообщается, что в других приходах данный вопрос должны решать настоятели, руководствуясь здравым смыслом и благом прихожан.
Кроме того, архиепископ Тадеуш Кандрусевич специальным декретом разрешил верующим освятить пасхальные блюда дома.
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