В Беларуси планируют использовать плазму с антителами к коронавирусу

Минздрав Беларуси планирует в скором времени внедрить применение плазмы крови с антителами к COVID-19 для лечения самых тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник сегодня во время онлайн-конференции.
«Мы планируем в ближайшее время внедрить изготовление плазмы, обогащенной антителами против коронавируса, чтобы использовать ее в терапии наиболее тяжелых форм», — сообщил министр.
Планируют использовать для этого результаты экспресс-тестов, которые определяют не РНК вируса, а наличие антител к нему. В настоящее время проводится их тестирование и сертификация.
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