Защитные экраны для врачей начали производить в Витебске

Конструкторское бюро «Дисплей» наладило мелкосерийное производство защитных экранов для врачей.

Витебское предприятие занимается серьезными инновационными проектами, в том числе и в области медицины. Однако реалии таковы: здравоохранение сегодня нуждается в куда более простых вещах, важность которых невозможно переоценить, – средствах защиты для врачей и медперсонала.

Учитывая сложную эпидемическую ситуацию, на “Дисплее” буквально за пару дней разработали облегченные щитки для лица. Первые экземпляры направили в три витебские больницы: областную, инфекционную и скорой медицинской помощи. Спустя два дня получили отзывы врачей. Так, медики обратили внимание инженеров на то, что фиксатор конструкции должен быть не тканевый, поскольку на этом материале скапливаются бактерии, пишут «Витебские вести».

– Конструкцию улучшили, максимально упростили и запустили в производство, – отметил заместитель главного инженера КБ “Дисплей” Сергей Щеглов. – Режем детали на двух станках. Параллельно прорабатываем вопрос о сертификации защитных экранов.

К слову, накануне предприятие оказало спонсорскую помощь одной из больниц Витебска – 5 тысяч рублей. Первую партию защитных экранов также в виде спонсорской помощи передали учреждениям здравоохранения.

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