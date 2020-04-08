Минздрав пояснил почему скрывается информацию о ситуации с коронавирусом с разбивкой по районам

Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к жизни заболевших. Об этом сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает БелТА.

Министр пояснил, почему Минздрав перестал давать информацию о ситуации с коронавирусом с разбивкой по районам.

«После этого начинается нездоровый интерес, попытки приехать в этот район, вмешаться в личную жизнь заболевших, вынести ее на суд общественности», — сказал Владимир Караник. Это затрудняет работу медиков. «Люди перестают обращаться, скрывают свои контакты», — отметил он. «С эпидемиологической точки зрения лишние движения в очаги инфекции тоже на пользу не идут», — добавил министр.

Руководитель Минздрава предположил: в противном случае может дойти до того, что у медиков будут просить информацию с указанием адреса, по которому проживает больной человек. Министр напомнил, что сам факт обращения пациента за медицинской помощью составляет врачебную тайну.

Минздрав обнародует статистику в целом по стране, чтобы люди владели общей ситуацией. «Службы, которым эти цифры необходимы для принятия управленческих решений, получают их в полном объеме», — подчеркнул Владимир Караник.

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