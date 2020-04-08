Госконтроль выявил нарушения в начислении платы за воду двум жителям Витебской области

Комитет госконтроля разбирался в вопросе начисления платы за воду. Были выявлены нарушения в Витебской области.

Как рассказал витебчанин Л., в его квартире были сняты для поверки приобретенные им ранее приборы учета воды и возвращены только спустя 20 дней. На этот период работники организации водопроводно-канализационного хозяйства не предложили ему что-то из обменного фонда. Однако за месяц, в котором проводилась поверка, гражданину предъявлено к оплате 24,26 руб. за потребление и отведение 18,26 куб. м, в том числе 12,9 руб. (9,86 куб. м), исходя из тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат. За предыдущие месяцы он платил в среднем по 7 руб. за 5-6 куб. м.

В данном случае расчет оплаты жилищно-коммунальных услуг производится по-иному, пояснили в Комитете госконтроля. После истечения срока поверки приборов учета плата должна начисляться по среднему объему потребления за два предыдущих месяца, пишут «Витебские вести».

Жителю Витебска будет возвращено при оплате услуг за март 24 рубля, жителю Глубокого, где произошел аналогичный случай, – 223 рубля.

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