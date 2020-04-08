Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу!

В Витебске произошла трагедия. Сегодня похоронили красивого и доброго мальчика Даниила Лопатюка. Соболезнования семье и близким покойного выражает наша редакция.

Чужой беды не бывает, считаем мы в Беларуси. Чужих больных так же.

Даниилу было 25. Он гражданин России родом из Омска. Проживал в Витебске. Отец проживает в Российской Федерации, а мать и сестра — во Франции.

По словам его друга Владимира, с которым связалась редакция «Витебского Курьера», Даниилу вечером 6 апреля стало плохо. Его срочно отвезли в больницу, но спасти парня не удалось.

Сестра покойного сказала, что у Даниила была астма и слабое здоровье: «Возможно, он умер от приступа найденного диабета».

Сегодня Даниила хоронят. По сведениям отца в заключении о смерти диагноз: «пневмония + астма». Анализ на коронавирус произведен. Его результат ближайшее время объявит пресс-центр Минздрава.

Российские СМИ подали эту новость как смерть от коронавируса, связав это с отсутствием жесткого карантина в Беларуси.

Российский журналист Антон Красовский в своем телеграм-канале перепостил сообщение с комментарием: «Помните, как уе**ще по фамилии Лукашенко рассказывал, что в Беларуси никакого вируса нет? На самом деле не должно быть никакого Лукашенко. И никакой Беларуси».

Владимир, который сегодня хоронит друга, просил поблагодарить витебских врачей!

Он сказал: «Низкий поклон витебским врачам. Они сделали все возможное!».

Владимир обращается к людям и просить не «хайповать» на смерти. «Это не по человечески!», — говорит он.

«Берегите себя! Берегите своих близких! Не отводите глаза от того, кому плохо. Взаимопомощь и сострадание — это так по-человечески!», — сказал Владимир.

Владимир сказал, что в помощи семья не нуждается и поблагодарил всех за сочувствие и дружеское участие!

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