Ежедневно более 550 грузовых авто оформляется в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» Витебской таможни

Ежедневно витебские таможенники оформляют более 550 грузовых транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» на белорусско-латвийской границе, сообщили в Витебской таможне.

За три месяца 2020 года более 50 тыс транспортных средств оформлено витебскими таможенниками. Что касается железнодорожных составов, то их количество на въезд и выезд в регионе деятельности таможни составило более 1300.

Тенденция в части грузопотоков сохраняется, в том числе, благодаря автоматизации таможенных операций при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. На сегодняшний день среднее время автоматического выпуска таких товаров в регионе деятельности Витебской таможни составляет не более 2 минут.

Автоматизация таможенных операций, совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также совершенствование таможенной инфраструктуры позволяет таможенным органам эффективно и своевременно осуществлять операции таможенного оформления и контроля.

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