KFC передаст две тысячи обедов медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом

KFC передаст медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, две тысячи обедов в Минске, Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно которые с помощью сервиса Menu.by бесплатно доставят в кратчайшие сроки.

В ближайшее время сотрудники восьми больниц получат две тысячи специальных купонов вместе с инструкциями, как оформить заказ. Эти купоны они смогут использовать для заказа обедов через партнера KFC — сервис доставки Menu.by, сообщает naviny.by.

В рамках акции медики Витебской областной инфекционной больницы также получат обеды от сети KFC.

Медработники смогут выбрать одно из трех комбо-предложений, включающих в себя сандвич, картофель, соус, десерт и сок или баскет.

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