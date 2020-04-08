Крупицы правды. Что белорусские врачи пишут о коронавирусе в соцсетях

У врачей тоже есть соцсети и, конечно же, они делятся там своими эмоциями и переживаниями. В условиях эпидемии коронавируса и большого количества пациентов с пневмониями медицинские работники трудятся сейчас больше всех. Мы посмотрели, что они публикуют в своих аккаунтах, какие проблемы их волнуют и с чем они сталкиваются каждый день.

«Быть вместе морально и раздельно физически»

Одна из врачей 10-й городской клинической больницы, где несколько медработников уже заразились COVID-19, ведет весьма откровенный Twitter-аккаунт. Он стал достаточно известным после того, как девушка показала, сколько пациентов с пневмониями поступает буквально за два часа дежурства.

«К сожалению, не хватает времени, чтобы читать и отвечать на все комментарии, однако я безмерно благодарна вам всем за поддержку. Сейчас непростое время, и нам необходимо быть вместе морально и раздельно физически. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики и берегите себя», — писала врач после того, как тот самый твит набрал более 3,4 тысячи лайков.

Судя по написанному, нагрузка на врачей сейчас действительно огромная. Пока все переживают, что они могут заразиться коронавирусом, врачи — что это может быть на самом деле что угодно. И в режиме аврала еще сложнее разобраться, что именно, пишет TUT.by.



Даже в таких условиях работники больниц находят, над чем посмеяться.



Также врачи отмечают: в случае если они не будут носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) и заразятся COVID-19, то это станет поводом обвинить их в том, что они сами виноваты в сложившейся ситуации. Притом что не во всех больницах этих средств хватает. Тем ценнее для врачей помощь бизнеса и вообще всех белорусов.



«Срочно пришлите козочек к нам в больницу»

Хирург — и коллега хозяйки предыдущего аккаунта — также ведет Twitter, где комментирует ситуацию в учреждениях здравоохранения. Правда, сам врач уже сомневается, что его специализация именно такая, как мы указали.



Среди прочего медик подтверждает, что масок и защитных экранов специалистам действительно не хватает. При этом ни одно СИЗ не защищает на 100%, если только это не система с замкнутым циклом. И то есть нюансы.

Если вы вдруг хотели узнать, как врачи поддерживают друг друга в такой ситуации, то есть возможность. Вот так:



Нехватка защитных средств и добрые люди

Врач из 4-й городской больницы Минска снова говорит о нехватке защитных средств. А еще — что положительные тесты уже есть и среди медперсонала.



В реанимационной бригаде скорой помощи похожая ситуация.



Но и здесь не без добрых людей. И, как следствие, благодарности медиков.



Опасность для педиатров и еще раз о мерах защиты

Иногда врачи постят небольшие зарисовки о пациентах. Сначала вроде бы смешно, потом — грустно.



Снова твит из 4-й больницы: медики сами недоумевают, как можно не замечать очевидного.



Врач из 9-й городской поликлиники замечает, что ее приемы с каждым днем все больше становятся похожи на психотерапевтические.



Педиатр, которая ведет Twitter-аккаунт, отмечает: несмотря на меньший риск для детей заболеть коронавирусом, это не отменяет опасность работы с ними.



Вместо тысячи слов: чем сто раз услышать, как медики ходят на вызовы к контактам 1-го уровня, лучше один раз увидеть.

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