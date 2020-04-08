Как перенесли коронавирус выжившие

Минчанка и москвич попали в группы зараженных короновирусом, у которых болезнь протекала в легкой и средней форме тяжести.

Ресторатор Александр Соркин, которого называют первым гедонистом Москвы, выписался из инфекционного отделения Одинцовской больницы и рассказал в Instagram, как протекала его болезнь.

— В основном то, что говорят о коронавирусе — правда. Как ни странно, мой личный опыт это подтверждает, — заявил Соркин.

Он рассказал, что коронавирусом заболели около 50 его хороших знакомых. Порядка 40 человек (примерно 80%) болезни, можно сказать, не заметили. Соркин вошел в число 10 заразившихся, у кого коронавирус был средней тяжести. Из них трое потом переболели тяжело, с реанимацией, пишет gomel.today.

— У меня не было жутких симптомов, допустим кашля. Но когда небольшая температура держалась несколько дней, я понял, что здесь что-то не так, — рассказал Соркин.

Знакомые врачи объяснили ему, что тесты могут давать ошибочные результаты и сделали компьютерную томографию (КТ).

— У меня до реанимации не дошло, хотя такая пневмония была, что врачи ко всему были готовы, — сообщил ресторатор. — Через 3-4 дня я пошел на поправку. Лечили на убой очень тяжелыми препаратами, теперь нужно лечиться от этих препаратов.

Соркин заявил, что видел в больнице не только пожилых людей, но и «огромное количество молодых», у которых выявили коронавирус, из них двое попали в реанимацию (мужчины 29 и 38 лет).

Ресторатор отметил, что лежал в больнице второй раз в жизни, на здоровье прежде не жаловался. Поэтому сделал для себя вывод об угрозе коронавируса: «В общем-то, это лотерея».

— Главное диагностировать как можно быстрее пневмонию — она страшна, а не сам коронавирус, — добавил Соркин.

Переболевшая коронавирусом минчанка Ольга рассказала о своих впечатлениях Радыё Свабода. Она сообщила, что вернулась из Парижа и, возможно, не обратила бы внимание на болезнь, если бы не было положительного теста.

Ольга считает, что попала в число 80% заболевших вирусом, которые переносят его в легкой форме.

В тестовый день вечером она почувствовала себя уставшей, хотя никуда не ходила. Утром проснулась с головной болью, но подумала, что это «с дороги». В больнице на днях у нее была температура 37,1, и это был единственный раз, когда она была повышена. Глаза болели, немного трепетало в горле.

Самым необычным симптомом стала потеря обоняния на несколько дней.

Ольга ожидает выписки из больницы. Тесты показали, что она никого не заразила.

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