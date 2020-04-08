В Бешенковичском районе 90-летний мужчина погиб при пале травы

В Бешенковичском районе при тушении пожара спасатели обнаружили тело 90-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Витебского областного управления МЧС.

В Бешенковичском районе 90-летний мужчина погиб при пале травы

Фото МЧС

Днем 6 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Русилки Бешенковичского района. Приехавшие спасатели обнаружили, что на территории частного подворья горит трава, огонь мог перекинуться на ближайшие постройки.

В Бешенковичском районе 90-летний мужчина погиб при пале травы

Фот МЧС

Во время тушения пожара недалеко от построек спасатели обнаружили труп 90-летнего хозяина участка. По факту гибели мужчины начата проверка. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем погибшим.

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