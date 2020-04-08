Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов на самоизоляции, он контактировал с коронавирусом

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов прокомментировал в своем инстаграм-аккаунте слухи о его заражении вирусом COVID-19.

«Уважаемые новополочане! Обращаюсь к вам по поводу распространяющейся информации о моём заражении вирусом Covid-19. Действительно, я отношусь к контактам первого уровня. То есть я находился в одном помещении с инфицированным человеком. На данный момент я сдал тест, который показал отрицательный результат.

Сейчас я нахожусь на самоизоляции, продолжая работать дистанционно. Я строго следую рекомендациям врачей нашего города и пробуду под наблюдением около недели.

Ситуация в Новополоцке находится под контролем. Призываю вас сторого соблюдать рекомендациям врачей, быть самодисциплинированными, по возможности не бывать в многолюдных местах, соблюдать санитарные требования. Берегите себя, своих близких и, в первую очередь, людей старшего поколения! Проявите свою заботу, окажите поддержку тем, кто в ней нуждается.

С уважением, Дмитрий Демидов».