Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов на самоизоляции, он контактировал с коронавирусом

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов прокомментировал в своем инстаграм-аккаунте слухи о его заражении вирусом COVID-19.
«Уважаемые новополочане! Обращаюсь к вам по поводу распространяющейся информации о моём заражении вирусом Covid-19. Действительно, я отношусь к контактам первого уровня. То есть я находился в одном помещении с инфицированным человеком. На данный момент я сдал тест, который показал отрицательный результат.
Сейчас я нахожусь на самоизоляции, продолжая работать дистанционно. Я строго следую рекомендациям врачей нашего города и пробуду под наблюдением около недели.
Ситуация в Новополоцке находится под контролем. Призываю вас сторого соблюдать рекомендациям врачей, быть самодисциплинированными, по возможности не бывать в многолюдных местах, соблюдать санитарные требования. Берегите себя, своих близких и, в первую очередь, людей старшего поколения! Проявите свою заботу, окажите поддержку тем, кто в ней нуждается.
С уважением, Дмитрий Демидов».
Напомним, что глава Новополоцка ранее публично поддержал первую заболевшую коронавирусом жительницу города, которая подверглась траве.
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По данным на утро 6 апреля в межрайонном инфекционном отделении Новополоцкой ЦГБ находятся 3 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще один человек выздоровел, его выписали из больницы, пишет «Новополоцк сегодня».
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