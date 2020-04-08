Главный врач поликлиники «Нафтана» Сергей Чубрик заболел коронавирусом

«После первого предварительного теста, проведенного медиками, главный врач заводской поликлиники Сергей Чубрик имеет положительный результат на коронавирус. Он был изолирован», — говорится в сообщении газеты завода «Вестника Нафтана».

Также выявены контакты первого уровня, которые незамедлительно самоизолировались. Работники, относящиеся к контактам первого уровня, прошли тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.

Самозолировавшимся обещают оказать материальную помощь.

– На «Нафтане» дела не расходятся со словами, – отмечает генеральный директор нефтехимического комплекса Александр Демидов. – И в целях безопасности, все контактировавшие находятся на самоизоляции. Это один из эффективных способов минимизировать риски. Вся работа ведется удаленно. Предприятие работает в штатном режиме.

– В целях безопасности, все контактировавшие находятся на самоизоляции, – отмечает генеральный директор нефтехимического комплекса Александр Демидов. — Это один из эффективных способов минимизировать риски. Вся работа ведется удаленно. Предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, в марте на предприятии был создан штаб, выработан комплекс мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Кроме того, на в поликлинике «Нафтана» проводили молебен за здоровье горожан. Мощи священномученика Константина провезли по учреждениям и предприятиям города.

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