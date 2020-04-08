Инфекционист: прогнозируется очень тяжелый апрель, а там ситуация покажет

Ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, она усложняется ежедневно. Эпидемиологам уже понятно, что это будет «тяжелый апрель» в эпидемическом плане. Об этом заявил журналистам после совещания у президента заместитель главврача по медицинской части инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин, сообщает агентство БелТА.

Врач-инфекционист отметил, что эпидемия COVID-19 распространяется по миру «семимильными шагами». Он подчеркнул, что это касается и Беларуси.

По его словам этот месяц будет определяющим. Дальнейшие прогнозы делать он не берется.

«У нас тоже ситуация сложная, но в панику впадать не надо. Сейчас у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, а там ситуация покажет. Важно, чтобы не было пикового подъема, чтобы он был более пологий», — сказал Святослав Вельгин.

По официальным данным по состоянию на 7.04.20 в Беларуси зарегистрирован 861 случай коронавирусной инфекции. График статистики резко пошел вверх.

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