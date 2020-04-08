В Витебске на борьбу с коронавирусом брошены поливальные машины

7 апреля в Витебском облисполкоме состоялось очередное заседание областного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В ходе заседания коммунальным службам было поручено в связи с повышением температуры воздуха организовать полив улиц и остановочных пунктов водой, чтобы сбивать пыль и препятствовать возможной передаче вируса.

На предприятиях и в организациях решено усилить контроль за состоянием здоровья персонала, на входе отстранять от работы людей с респираторными признаками, строго выполнять правила дезобработок и вентилирования помещений, разделения потоков людей, пишут «Витьбичи».

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