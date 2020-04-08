Богушевский спиртзавод наладил выпуск дезинфицирующего средства для обработки рук

На Богушевском спиртзаводе ОАО «Витебский ликеро-водочный завод» в начале этого года смонтировали линию по розливу технических жидкостей – стеклоомывателя и денатурированного спирта. Но пока готовили необходимую документацию для получения сертификата, в сложившейся ситуации с распространением коронавируса потребовалось срочно переориентировать мощности на производство дезинфицирующего средства для обработки рук «АЛМАDEZ».

— Тэхнологи головного предприятия разработали рецептуру дезсредства, в ускоренном режиме проведена его сертификация. Инженерная служба внесла некоторые изменения в линию розлива. На днях она начала работать в тестовом режиме, — рассказал директор Богушевского спиртзавода Виктор Гречихо.

За первую смену в 5-литровые емкости было разлито почти 5 тонн дезинфицирующего средства. Уже на следующий день его отправили в адрес РУП «Белфармация», пишут «Витьбичи». Производственную мощность цеха будут наращивать. И это реально путем организации работы в две-три смены, увеличения числа аппаратов для розлива, заверил руководитель.

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