Как проходил в Витебске праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Православные верующие празднуют 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы. С утра празднично звонили колокола, разыгралось весеннее солнце, согревая лучами землю, даруя ослепительное сверкание крестам на церквях.

С ясным светом и теплым чувством в душе пришли верующие к Благовещенскому храму, где служил праздничную Божественную литургию настоятель храма, секретарь Витебской епархии протоиерей Владимир Резанович.

По понятным причинам служба проходила на площади перед древним храмом, более полусотни людей молились на улице. После крестного хода вокруг храма, причащения верующих протоиерей Владимир Резанович, другие священники вместе с детками-прихожанами Благовещенского храма выпустили в небо голубей. Этот старинный и очень красивый обычай издавна связан с великим праздником Благовещения, пишут «Витьбичи». Птиц на волю выпускают, чтобы они пели во славу Божию и несли счастье. Считается, что в этот день сам Бог благословляет землю и начинается новая жизнь…

Настоятель Благовещенского храма обратился к верующим с поздравлением и пожеланием добра, радости и здоровья.

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