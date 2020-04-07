В Витебске назначен новый начальник облздрава. Что о нем известно?

Михаил Вишневецкий назначен начальником главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

Родился Михаил Вишневецкий в 1976 году в Витебске. В 1999-м окончил Витебский государственный медицинский университет по специальности «Лечебно-профилактическое дело», в 2009-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Начинал трудовую биографию врачом-стажером Витебской областной клинической больницы. В 2002-2003 годах работал младшим научным сотрудником Витебского филиала научно-исследовательского клинического института радиационной медицины и эндокринологии. Затем практиковал как врач-хирург, врач-уролог. В 2005-2009 годах возглавлял витебское ООО «Кристан-Сервис». Затем Михаил Леонтьевич работал в Витебском облисполкоме: главным специалистом управления организационно-кадровой работы, заместителем начальника управления здравоохранения, пишут «Витьбичи». На протяжении последних шести лет, до назначения на нынешнюю должность, Михаил Вишневецкий был заместителем начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома.

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