В Витебске запущено производство тест-системы для диагностики коронавируса

Витебские ученые создали тест-систему для диагностики коронавируса и во вторник, после испытаний и получения разрешения Минздрава, приступили к ее производству. Речь идет о специалистах Витебского государственного медицинского университета, которые по договору трудятся в ООО «СИВитал». На этом научно-производственном предприятии, входящем в группу компаний «Полимерконструкция», еще 10 лет назад создали лабораторию и наладили выпуск «тестеров» для определения рака, гепатитов B, C, D и других вирусов. В непростой обстановке пандемии по поручению Главы государства хорошо подготовленная научная группа менее чем за месяц разработала тест-систему, которая в течение полутора часов диагностирует COVID-19, пишет sb.by.

…В лабораториях и производственных помещениях стерильная чистота. Даже воздух и вода поступают сюда после специальной обработки. Научный руководитель группы Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ, вспоминает, что команда из восьми человек, задействованная в работе над коронавирусным «тестером», порой трудилась по 18 часов в день:

— Основывались мы на молекулярно-генетических исследованиях. Для тестирования необходимо перевести РНК вируса в ДНК. По такому принципу работают все тест-системы. Чтобы «тестер» был чувствителен, специфичен и не выдавал ошибочных результатов, важно правильно выбрать участок вируса, который мутировал и характерен именно для этого штамма, как отпечатки пальцев для конкретного человека. Проанализировав базы данных, мы с задачей справились. Испытания и получение разрешения — процедура не менее ответственная. Ведь обкатка и апробация тест-системы проходила в том числе с инфицированными пациентами. Мы благодарны Минздраву за помощь в организации испытаний.

Готовая тест-система — это небольшой герметичный пакет из специальной фольги, не пропускающей ультрафиолетовые лучи. В нем, показывает ассистент кафедры инфекционных болезней ВГМУ Виктор Горбачев, находятся четыре пластиковые пробирки с реагентами:

— В первой — вода, куда помещается биологический материал пациента (мазок из носа, носоглотки). Во второй — основная смесь, благодаря которой понятно, что нуклеиновая кислота коронавируса находится в биологическом образце пациента. В третьей — ферменты и субстраты, необходимые для протекания реакции. Один из основных ферментов отдельно помещен в четвертую пробирку.

Реакция протекает в амплификаторе. Такие приборы есть в каждом областном центре и во многих районных. Одновременно он может исследовать до 96 образцов. Луч-анализатор сканирует подготовленную смесь, а результат виден на мониторе компьютера. Тест имеет тройную систему самоконтроля, поэтому ошибки исключены.

На этой неделе, по словам руководителя группы компаний «Полимерконструкция» Сергея Иванова, «СИВитал» готов выпустить три тысячи тест-систем:

— В дальнейшем объем нарастим до 10 тысяч в неделю. Тесты сейчас нужны везде. Первые партии направим в Витебскую и Могилевскую области. В вопросах снабжения будем прислушиваться к рекомендациям Минздрава.

Исследование при помощи витебской тест-системы обойдется в 12 рублей. По данным, которые Сергей Иванов видел в открытом доступе, это сегодня одно из самых дешевых предложений в мире:

— Стоимость индивидуальных тестов в Казахстане доходила до 100 долларов, в Китае — до 55. Информации о стоимости массового тестирования в других странах нет. Что же касается нашего «тестера», то при условии увеличения выпуска и оптимальном выборе поставщиков он может оказаться еще более доступным.

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