В Витебской области 38 медиков заразились коронавирусом

В Витебской области 38 медицинских работников заразились коронавирусом. Большая часть — в Витебске. Многие отсутствуют на рабочих местах из-за воспаления легких и других инфекций. Об этом сегодня сообщила телерадиокомпания «Витебск».

Сегодня это огромная проблема для всех регионов области, поэтому задача номер один — усилить меры защиты медперсонала.

Как сообщила заместитель начальника главного управления по охране здоровья Витебского облисполкома Людмила Ковалева,

«Мы принимаем решение о том, что, вопреки тем письмам, которые рассылались Министерством здравоохранения, в средствах индивидуальной защиты с респираторами, комбинезонами или противочумными костюмами должны работать не только сотрудники стационаров, где находятся эти пациенты, но и все работники скорой помощи и работники поликлинического звена», — заявила Людмила Ковалева.

В Витебской области растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и тяжелым воспалением легких. С других районов направляют в Шумилинскую и Докшицкую больницы. В Витебске ситуация более трудная. Усиливаются меры профилактики на предприятиях и в организациях.

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