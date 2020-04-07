«Прирост не лавинообразный» — Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, сообщает БелТА.
«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет», — подчеркнул глава государства.
«Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — добавил Александр Лукашенко.
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