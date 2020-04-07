В Витебской области госпитализированы 143 человека с коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли — Минздрав

В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли. Об этом сообщил Минздрав в официальном телеграм-канале.



В Витебской области госпитализированы 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.



Больше всего заболевших в Минске, больше всего выздоровевших в Витебске. При этом количество умерших в Минске и в Витебске равное — пять человек. Еще три человека умерло в Минской области. Вот как сейчас развивается ситуация в стране, пишет TUT.by

В Минске госпитализированы 497 человек, инфицированных коронавирусом, 25 выздоровели, 5 умерли.

В Минской области госпитализирован 91 человек, инфицированный коронавирусом, 1 выздоровел, 3 умерли.



В Гомельской области госпитализированы 32 человека, инфицированных коронавирусом, 1 выздоровел.

В Могилевской области госпитализированы 18 человек, инфицированных коронавирусом.

В Гродненской области госпитализированы 10 человек, инфицированных коронавирусом.

В Брестской области госпитализированы 3 человека, инфицированных коронавирусом.



Всего в Беларуси уже провели около 43 тысячи тестов на коронавирус. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.

По данным, которые озвучил Александр Лукашенко 7 апреля, в Беларуси находится на ИВЛ 31 пациент с коронавирусом.



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