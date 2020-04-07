«Денег не всегда хватает даже на топливо и запчасти». У Полоцкого автобусного парка начались проблемы из-за недостатка пассажиров

В последнее время полочане стали намного реже пользоваться общественным транспортом. В связи с этим у автобусного парка существенно снизились доходы и теперь средств не всегда хватает даже на топливо. Администрация автопарка рассказала о существующих проблемах.

Сообщается, что «в настоящее время филиал испытывает серьезные трудности. В связи со сложившейся ситуацией резко упали пассажиропотоки на всех маршрутах и, как следствие, существенно уменьшились доходы от перевозок. Их не всегда хватает даже на оплату топлива».

У предприятия возникли сложности с приобретением запчастей.

«Кроме того, возникли непредвиденные сложности с приобретением запасных частей для ремонта автобусов. Одни поставщики запчастей ушли на карантин, другие — по причине роста курсов доллара и евро стали повышать цены на запчасти и отпускать их только по предоплате. При недостатке оборотных денежных средств это существенно усложнило ремонт подвижного состава», — говорится в сообщении.

Чтобы решить эти проблемы, «Автобусный парк №2» обратился в администрации Полоцкого и всех соседних районов, с предложениями об изменении расписания. Если корректировки будут приняты, изменится расписание некоторых городских и пригородных маршрутов. Об этом рассказали в администрации парка журналистам газеты «Полацкі веснік».

Следует заметить, что позже комментарии администрации автобусного парка с сайта исчезли, но информация сохранилась в кеше поисковой системы.

Больницы Витебска переполнены пациентами с пневмонией

«Почему вы ничего не говорите». Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к Минздраву с вопросами

«Евроопт» открыл в Витебске первый магазин Cash&Carry. Оптовые цены для всех

БПС-Сбербанк подтвердил смерть сотрудника. 11 работников в больнице, головной офис перешел на удаленку

Лукашенко отправит правительство в отставку, если в аптеках не появятся маски

Больнице в Глубоком необходимы кислородные концентраторы, средства защиты многое другое. Ведется сбор средств

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...