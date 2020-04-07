Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

– Ситуация в области достаточно сложная, она усугубляется ростом респираторных заболеваний и воспаления легких, – сказал сегодня журналистам перед началом заседания областного штаба по борьбе с COVID-19 председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев. – Вместе с тем она контролируемая. Делается все возможное для того, чтобы нормально функционировала система здравоохранения, чтобы обеспечить наших медиков необходимыми средствами защиты, чтобы работали все органы власти. Также особое внимание — рекомендациям по самоизоляции для представителей старшего поколения.

Детализировала принимаемые решения в связи с ростом заболеваемости, в том числе пневмонией, заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Людмила Ковалева. Она сообщила, что пациентов, заболевших COVID-19, продолжают госпитализировать в медицинские учреждения, изолируют для наблюдения и контакты первого уровня. Под эти цели для областного центра перепрофилирован санаторий «Лётцы». Но вторая часть этого алгоритма действий актуальна для регионов области, сообщается на сайте Витебского горисполкома.

Также сегодня принято решение, что средства индивидуальной защиты (респиратор, комбинезон) должны иметь не только те медработники, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом в стационарах, но и все работники скорой помощи, амбулаторно-поликлинических учреждений. Эти средства выделяются Минздравом постоянно, но их остро не хватает. Прозвучало, что витебское предприятие «Дисплей» организовало выпуск защитных щитков для медперсонала из пластика. Сегодня их будет отгружено 200 штук с постоянным наращиванием объема. Производством масок заняты многие цеха и малые производства во всех районах и городах.

К обеспечению медиков подключены все общественные организации, чтобы использовать их возможности приобретать, в том числе за наличный расчет, без процедур закупок, одноразовые перчатки, посуду и так далее в сетевых магазинах. Областная организация профсоюза медицинских работников ведет закупку средств защиты и доставку готового питания для персонала медучреждений, саккумулировав на эти цели более 100 тысяч рублей.

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