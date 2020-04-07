Правительство может увеличить доплаты медикам

Правительство Беларуси может увеличить выплаты медикам, которые работаюют с пациентами с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник после совещания у Президента.

«Правительством на сегодняшний момент обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд», — сказал он, сообщает БелТА.

Владимир Караник отметил, что медики не ставят во главу угла материальные стимулы. По его словам, люди выполняют свой долг, но руководство отрасли понимает, с какими тяжелыми условиями они столкнулись, и будет стремиться увеличить доплаты.

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